Mindray, doğum tanılama ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mindray, doğum tanılama ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı

Mindray, doğum tanılama ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mindray, kadın hastalıkları ve doğum için özel olarak geliştirilmiş güncel araba temelli ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı.

Mindray, kadın hastalıkları ve doğum için özel olarak geliştirilmiş güncel araba temelli ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı.

Tıbbi cihaz ve çözüm geliştirme ve tedarikinde küresel lider mindray, kadın hastalıkları ve doğum için özel olarak geliştirilmiş güncel araba temelli ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı. Şirket yeni ürün ile yenilikçi tasarım ve görüntüleme kalitesini en son teknolojiyle birleştirerek tarama kapasitesini yeni seviyelere yükselttiğini açıkladı.

Konu hakkında konuşan Mindray Görüntüleme Sistemi Bölümü Genel Müdürü He Xujin, "Nuewa I9, sınıfında rakipsiz bir ultrason tarama deneyimi sunuyor. Her özellik ve yenilikçilik kadın hastalıkları ve doğum klinisyenlerin gündelik zorluklarına çözüm getirmek amacıyla özellikle tasarlanmıştır. Bunun sonucunda hamilelik öncesinden doğuma ve doğum sonrasına kadar tüm süreci kapsayan olağanüstü etkili bir bakım için tam kapsamlı akıllı çözüm elde ettik" dedi.

Yeni ürün hakkında şu bilgiler verildi: Nuewa I9, en üst düzeyde kolay kullanım için üzerinde çok çalışılmış bir tasarıma sahip. Katlanır yüksekliği ve kompakt gövdesi sayesinde bölümler arasında hızlı erişim için sistemin kapılardan kolayca geçebiliyor. Muayeneye özgü iConsole kontrol paneli farklı klinik senaryolara uyum sağlayacak şekilde iyileştirilmiş ve e-mürekkep teknolojili tuşlar sık kullanılan işlevler için kolaylıkla özelleştirilebilir. Tüm çözüm, şirketin aralıksız iyileştirmelerle en iyi görüntüleme çözümleri için görüntü kalitesi sağlamak amacıyla geleneksel çözümlerde verilen ödünlerin üstesinden gelen ZST+ platformuyla desteklenmektedir. Yeni ürün, ayrıca Smart-VTrace, Smart Pelvic ve Smart Hip gibi kadın ve yenidoğan bakımında iş akışını ve verimliliği artıracak otomatikleştirilmiş araçlarla donatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Rahşan Gülşan İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mindray, doğum tanılama ultrason sistemi Nuewa I9'u tanıttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 10:33:00. #1.13#

title