Mindfulness ile Uyanış ve Özgürleşme
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Mindfulness ile Uyanış ve Özgürleşme

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Mindfulness ile Uyanış ve Özgürleşme

Son yıllarda sıklıkla duyulan mindfulness dilimize bilinçli farkındalık olarak çevriliyor. Yıllarca avukatlık yapan Selda Ercan, Mindfulness'un dönüştürücü etkisini önce kendi deneyimledi, şimdi başkalarına öğretme yolunu seçti. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin ünlü hukuk bürolarında ve kurumsal şirketlerinde yıllarca avukatlık yapan Selda Ercan, sorularına cevap bulmak için önce psikoloji eğitimi aldı, yetmedi Mindfulness ile tanışıp hayatını değiştirdi ve Londra'ya taşındı.

Mindfulness'un iyileştirici gücünü başkalarına da anlatabilmek için Oxford Üniversitesi'nde yaklaşık 1 yıl süren eğitmen eğitimlerini aldı.

Samimi açıklamalarda bulunan Selda Ercan, "Şimdi ve burada yaşamanın açtığı fırsatları ve hissettirdiği tazeliği başkalarıyla paylaşmak, öğretmek istiyorum. Mindfulness, Mevlana'nın eserlerinde, dinlerde, doğu felsefesinde hep vardı, batı yeni tanıyor ve bilimsel temellere oturtup, beynin fonksiyonel yapısını değiştirmesini şaşkınlıkla izliyor." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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