Minareye yıldırım düştü
03.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:19
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düştü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düştü.
Gök gürültülü sağanak yağış esnasında Yeni Mahelle'deki Müderris Ahmet Efendi Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin alem denilen üst kısmına çarpan yıldırım hasara yol açtı. Minareden kopan taşlar çevreye saçılırken, olay sırasında cami çevresinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. - HATAY
Kaynak: İHA