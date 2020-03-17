Minarenin külahı uçtu, imam sosyal medyadan öğrendi
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Boztepe, Isparta, Güncel

Minarenin külahı uçtu, imam sosyal medyadan öğrendi

Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında şiddetli rüzgar sebebiyle Aşağı Mahalle Sinan Dede Camii minaresinin külah kısmı uçtu.

17.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:59
Minarenin külahı uçtu, imam sosyal medyadan öğrendi

Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında şiddetli rüzgar sebebiyle Aşağı Mahalle Sinan Dede Camii minaresinin külah kısmı uçtu. Cami imamı Veysel Boztepe, minare külahının uçtuğunu sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.


Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında sabaha karşı başlayan şiddetli rüzgarın etkisiyle cami minaresinin külah kısmı uçtu. Minare külahının yol yerine avluya uçması olası bir faciayı önledi. Sinan Dede Camii İmamı Veysel Boztepe, minare külahının uçtuğunu sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına sevindiklerini dile getirdi. Boztepe, "Sinan Dede Camii minarelerinden birisinin metal kısmı feci rüzgardan dolayı düşmüştür. Yola değil camimizin batı kısmındaki boşluğa düşmüştür. Herhangi bir olumsuzluk, yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Korona virüsten dolayı camilerimiz cemaate kapatılmıştı. Cemaat olmadığından dolayı da büyük bir facia önlenmiştir. Ben sosyal medyadan görerek geldim, kimse bana haber vermedi. Öğlen saatlerinde geldiğimde caminin minaresinin bu şekilde olduğunu gördüm" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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