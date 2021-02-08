Minareden kopan beton parçaları korkuttu
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Minareden kopan beton parçaları korkuttu

08.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:13
Minareden kopan beton parçaları korkuttu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinden kopan beton parçaları, sokağa düştü.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinden kopan beton parçaları, sokağa düştü. Polis, sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri minaredeki hoparlörü düşme ihtimaline karşı yerinden söktü. 

Bozyaka Semti 3172 Sokak'taki Zincirlikuyu Cami'nin minaresinden bugün saat 14.00 sıralarında, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçaları, yola döküldü. Durumu gören mahalleli, polisi aradı. Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Gelen itfaiye ekipleri ise yangın merdiveniyle minareye çıkıp, düşme ihtimali olan hoparlör ile beton parçalarını yerinden söktü. Minareden dökülen parçalar, güvenlik kamerasına  yansıdı. 


Minareden kopan beton parçaları korkuttu
Minareden kopan beton parçaları korkuttu
Minareden kopan beton parçaları korkuttu
Minareden kopan beton parçaları korkuttu
Minareden kopan beton parçaları korkuttu
Minareden kopan beton parçaları korkuttu
Minareden kopan beton parçaları korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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