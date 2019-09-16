Minaredeki intihar girişimini polis önledi

16.09.2019 17:26

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi caminin minaresine çıkıp atlamak istedi. Daha sonra devreye giren polis ekipleri minareye çıkıp şahsı intihardan vazgeçirdi.



Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Soğukkuyu Camisi minaresinde meydana geldi. İddiaya göre çocukları ve eşi ile görüşemediği gerekçesiyle bir kişi cami minaresinden atlamak istedi. Olayı gören vatandaşlar şok içerisinde kalarak durumu yetkili birimlere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.



Poliste minareye çıktı



Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsın ardından minareye çıkıp şahsı intihardan vazgeçirme çalışmalarına başladı. Uzun süren ikna çabaları olumlu yanıt verirken polis, şahsı minarenin kıyısından alıp intihardan vazgeçirdi.



Şahsın intihar eyleminden vazgeçirildiğini gören vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA