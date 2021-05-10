Minarede mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesine minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Besni ilçe merkezinde bulunan Çat Camiinin minaresine çıkan ve burada da mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri minareye çıkan yaramaz kediyi indirdi. Aşağıya indirilen kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı