Minare evin üzerine devrildi

Minare evin üzerine devrildi

Tut Devlet Hastanesi'nin çatısı uçtu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde minare şiddetli rüzgar ile yan tarafta bulunan evin üzerine devrildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesi Salah Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi devrildi. Salah Cami Minaresi şiddetli rüzgarla devrildi. Minarenin bir kısmı yan tarafta bulunan Ali Özdemir'e ait evin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Büyük bir kısmı cami bahçesi ve evin bahçesine düşen minarenin bir kısmı ise evin çatısına düştü. Olayda yan tarafındaki evin camları kırılırken, duvarlarında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman genelinde etkili olan şiddetli rüzgar Tut ilçesinde çatılara zarar verdi. Çöp konteyneri, billboardları, ağaçları yerinden söktü.

Şiddetli rüzgar Tut İlçe Devlet Hastanesinin çatısını uçurdu. Uçan çatı otoparktaki araçlara zarar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ