Minare camiden 100 metre uzakta

29.08.2019 11:48

Bingöl'ün Sancak beldesinde 2003 yılındaki depremin ardından yıkılan caminin yerine yapılan cami ile eski minare arasındaki 100 metre uzaklık görenlerin dikkatini çekiyor.

Bingöl'de 1 Mayıs 2003'te meydana gelen depremde Sancak beldesindeki birçok ev yıkıldı ve ağır hasar gördü. Beldede, depremden etkilenen ve ağır hasar gören Merkez Camisi'nin de yıkımına karar verildi.

Caminin yıkılmasıyla, 1988'de yapılan minare tek başına kaldı. Daha sonra hayırsever bir iş adamı yeni cami inşaatını üstlendi. Cami, eski alanın dar olması nedeniyle 100 metre uzaklığındaki alanda inşa edildi.

Yeni caminin başka bir alanda yapılması üzerine minare ile cami arasında 100 metrelik mesafe oluştu.

Beldede oturan vatandaşlardan Hakkı Bana, AA muhabirine, 2003'teki depremde hasar gören caminin yıktırılmasıyla minarenin tek kaldığını söyledi.

Bana, "Aynı alana yeni cami yapmak istediler ancak alan dar olduğu için 100 metre yukarıda yaptılar. Minare sağlam olduğu için de karışmadılar. Minare 16 yıldır tek başına duruyor. Minare sağlam olduğu için de karışmadılar ve o şekilde bıraktılar." dedi.

Minareyi görenlerin şaşkınlık yaşadığını ifade eden Bana, "Yanında bulunan çeşmeden su içmek için gelen birçok kişi, minarenin yalnız olduğunu gördüklerinde şaşırıyor." diye konuştu.

Sancak Belediye Başkanı Nusret Koçin de beldede iki caminin minaresinin bulunmadığını belirterek, "Yapmak istiyoruz, ancak belediye olarak gücümüz yok. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA