Minamino'nun Liverpool'la İlk Günü

02.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:18

Liverpool'un Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Japon oyuncu Takumi Minamino, Ocak transfer sezonunun resmen başlamasıyla yeni kulübüne katıldı. Kulübün Melwood tesislerine varan oyuncu, yeni takım arkadaşları ve teknik direktörü Jürgen Klopp'la tanıştı ve takımla ilk antrenmanına çıktı.