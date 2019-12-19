Minamino İlk Liverpool Röportajını Verdi
Liverpool'un 2019-20 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Takumi Minamino, kulüp bünyesinde verdiği ilk röportajında Liverpool oyuncusu olmanin hayalini kurduğunu ve Anfield'da taraftarların önüne çıkmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16
Liverpool'un 2019-20 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Takumi Minamino, kulüp bünyesinde verdiği ilk röportajında Liverpool oyuncusu olmanin hayalini kurduğunu ve Anfield'da taraftarların önüne çıkmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dugout
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