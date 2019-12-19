Minamino İlk Liverpool Röportajını Verdi

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

Liverpool'un 2019-20 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Takumi Minamino, kulüp bünyesinde verdiği ilk röportajında Liverpool oyuncusu olmanin hayalini kurduğunu ve Anfield'da taraftarların önüne çıkmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi.