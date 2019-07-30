Minamata Filmi
Minamata filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Minamata filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Dünyaca ünlü Life dergisinin fotoğrafçılığını üstelenen Smith, derginin editörü Ralph Graves tarafından büyük bir olayı açığa çıkarmak için Japonya’ya gönderilir. Japonya'nın Minamata kenti halkının cıva yüzünden zehirlenmesini ele alan bu iş, Smit’in kariyerinin mihenk taşlarından biri olur.
Fotoğrafçı Smith ve eşi Aileen Mioko Smith'in yazdığı otobiyografik kitaptan beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andrew Levitas otururken filmde savaş muhabiri W. Eugene Smith'i Johnyy Deep canlandırıyor.
Yönetmen: Andrew Levitas
Senaryo: Andrew Levitas, David Kessler, Jason Forman, Stephen Deuters
Oyuncular: Johnny Depp, Bill Nighy, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Lily Robinson, Ryo Kase, Masayoshi Haneda , Minami Bages, Akiko Iwase
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Minamata
Yapımcı Firma: Metalwork Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 25.09.2020
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