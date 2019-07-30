Minamata Filmi

Dünyaca ünlü Life dergisinin fotoğrafçılığını üstelenen Smith, derginin editörü Ralph Graves tarafından büyük bir olayı açığa çıkarmak için Japonya’ya gönderilir. Japonya'nın Minamata kenti halkının cıva yüzünden zehirlenmesini ele alan bu iş, Smit’in kariyerinin mihenk taşlarından biri olur.



Fotoğrafçı Smith ve eşi Aileen Mioko Smith'in yazdığı otobiyografik kitaptan beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andrew Levitas otururken filmde savaş muhabiri W. Eugene Smith'i Johnyy Deep canlandırıyor.



Yönetmen: Andrew Levitas

Senaryo: Andrew Levitas, David Kessler, Jason Forman, Stephen Deuters

Oyuncular: Johnny Depp, Bill Nighy, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Lily Robinson, Ryo Kase, Masayoshi Haneda , Minami Bages, Akiko Iwase

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Minamata

Yapımcı Firma: Metalwork Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 25.09.2020

Minamata Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com