Mina Popovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli?
2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvası devam ediyor. Türkiye yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Sırp oyunculardan olan Mina Popovic kimdir merak edildi. Peki, Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli? İşte hakkında bilgiler...
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MİNA POPOVİC KİMDİR?
Mina Popovic (d. 16 Eylül 1994), Sırp voleybolcudur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Sırbistan kadın millî voleybol takımının kadrosunda yer alan Popovic, 2015 Avrupa Oyunları'nda ve 2015 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya, 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ve 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.