Mina Popovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mina Popovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli?

Mina Popovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvası devam ediyor. Türkiye yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Sırp oyunculardan olan Mina Popovic kimdir merak edildi. Peki, Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli? İşte hakkında bilgiler...

Sırbistan voleybol takımı oyuncusu Mina Popovic kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu kaç metre, kilosu kaç, aslen nereli, hangi takımda oynuyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MİNA POPOVİC KİMDİR?

Mina Popovic (d. 16 Eylül 1994), Sırp voleybolcudur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sırbistan kadın millî voleybol takımının kadrosunda yer alan Popovic, 2015 Avrupa Oyunları'nda ve 2015 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya, 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ve 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mansur Yavaş Hamid Karzai Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Marcao Max Meyer Mesut Özil Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mina Popovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 19:46:39. #1.14#

title