Mina Popovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli?

2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvası devam ediyor. Türkiye yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Sırp oyunculardan olan Mina Popovic kimdir merak edildi. Peki, Sırbistan voleybol oyuncusu Mina Popovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli? İşte hakkında bilgiler...