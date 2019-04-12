Mina Galvaniz: Gelecek AR-GE Çalışmalarında, Gelecek Yeni Ürünlerde
6 Yıl önce kurulan ve kısa sürede ürettiği ürünlerle Türkiye'nin sanayi gücüne güç katan Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı Recep Özekinci gelecek planlarını anlattı ve ürünlerine elektronik sistem takılacağının müjdesini verdi.
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Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı Recep Özekinci, "Mina Galvaniz 2013 yılında 40 bin metrekare alanda 1 bin 200kişiyi istihdam ederek iş hayatına başladı. 6 yıl içerisinde ciddi başarılara imza attı ve sektöründe 4-5 tip ürün üretti. Bu ürünleri hemen tanıtıp satmaya ihraç etmeye başladı." dedi.
"YENİ ÜRÜNLERLE FİRMAMIZI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ "
Recep Özekinci, "Oto bariyer, aydınlatma direği, enerji nakil hatları üretiyoruz ve artı 400 kişiye yakın daha personel istihdamına kavuştuk. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. Ürettiğimiz ürün guruplarına biraz daha elektronik sistemler yükleyeceğiz. Bu ürünlerle firmamızı geleceğe taşıyacağız. Avrupa'da seçilir bir marka olacağız." şeklinde konuştu.