Mina Galvaniz'de İhracat Hedefi 5 Milyon Dolar

Beş yıl önce Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermeye başlayan Mina Galvaniz'in 2018 yılı ihracat hedefi 5 milyon dolar.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde enerji nakil hatlarından, GSM operatör direklerine, çelik konstrüksiyon ürünlerinden oto bariyerlerine kadar birçok önemli alanda üretim gerçekleştiren Mina Galvaniz, 5 yıl gibi kısa bir sürede birçok ülkeye ihracat yapar duruma geldi. Yunanistan, Bulgaristan, Filistin, Irak, Makedonya, Ürdün, Umman ve Tacikistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren Mina Galvaniz, 2017 yılında 1 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Planlama ve Tedarik Zinciri Müdürü İbrahim Işıker, "Ürün gruplarımız arasında bulunan otoyol bariyerleri, poligon aydınlatma direkleri, güneş enerjisi çelik konstrüksiyonları gibi ürünlerin sevkiyatları Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Makedonya, Ürdün, Umman, Tacikistan ülkelerine aktif bir şekilde devam etmektedir. Filistin'e enerji nakil hatları, poligon aydınlatma direkleri ve projektör direkleri sevkiyatımız devam etmektedir. 2018 yılında Filistin'e hedeflediğimiz ihracat 2 milyon dolar. Şuanda mevcut sipariş rakamı 16 konteyner ve bu da yaklaşık olarak 320 bin dolar civarında. Devam eden projelerimiz var. 2018 yılı içerisinde bu rakam yaklaşık olarak 120 konteynere çıkacak ve bu da 2 milyon dolar civarında bir rakama tekabül ediyor. 2017 yılında 1 milyon 200 bin civarında bir ihracatımız oluştu. 2018 yılında 5 milyon doslar ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR