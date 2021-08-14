Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Pekin Guoan takımından 4 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Min-Jae Kim, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

Fenerbahçe'nin Pekin Guoan takımından 4 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Min-Jae Kim, Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.

Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Min-Jae Kim'i, teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular karşıladı. Tüm teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Kim, teknik direktör Pereira ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.


Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin zirvesine çıktı
Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore'de gündemin zirvesine çıktı
Ünlü yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi
Ünlü yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi
Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Min-Jae Kim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:31:23. #1.16#

title