MİMER hizmetin adı, çözümün merkezi

25.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:57

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2017 yılı Ocak ayında hizmete sunulan Melikgazi İletişim Merkezi'nin 2019 yılının sonunda gerçekleştirdiği hizmet ve etkinlikler ile adeta çözümün adresi olduğunu söyledi.



2019 yılında birimlere gelen talep, istek, bilgi alma, şikayet ve yönlendirme gibi birçok başvurunun ilgili birimler vasıta ile çözüme ulaştırıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Melikgazi İletişim Merkezi çok başarılı bir çalışmayı gerçekleştirdiği gibi birçok belediye ve yerel yönetimlerce örnek alınmış, iradeciler tarafından gezilmiş ve çalışma yönetmeliği istenmiştir çünkü Melikgazi yaparsa iyisini yapar. Melikgazi İletişim Merkezi 2017 yılında faaliyete geçmesine rağmen bugüne kadar 256 bin başvuru işlemini gerçekleştirerek, belediye birimlerin büyük hizmetini adeta tek başına sırtlanmıştır. En fazla başvuru imar birimi olurken, çevre koruma, ulaşım müdürlüklerine başvuruda bulunulmuş olup; iş ve işlemler yerine getirilerek çözüm odaklı belediyecilik sergilenmiştir" dedi.



Araştırma ve Geliştirme Müdürü Muhammed Zeki Soyak'ın birim müdürlüğüne sürekli iletişim merkezi hakkında bir sunum gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İletişim Merkezine gelen vatandaşlara çay ikram edildiğini ve vatandaşların çaylarını yudumlarken işlemlerinin yerine getirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA