Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor

Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi'ni de yeniliyor.

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi'ni de yeniliyor.

Revizyon çalışmalarıyla birlikte tesis donanımlı ve modern bir spor kompleksine dönüşecek. Hizmet imkanları artan tesis, sosyal alanlarıyla da vatandaşların buluşma noktası olacak. Bin 407 metrekare inşaat alanı olan yenileme projesi kapsamında tesiste,kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, vitamin büfesi, soyunma odaları, antrenör odası, idari ofis, karate salonu, jimnastik salonu ve kafe oluşturulacak. Proje tamamlandığında her yaştan Yıldırımlıya hizmet verecek kompleks ilçeye değer katacak.

Mimar Sinan Spor Kompleksi revize projesi kapsamında uygulanan onarım ve yenileme çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kompleksi bir hayat alanına dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Burası yaklaşık 9 dönümlük bir alana sahip. Mimar Sinan Spor Kompleksi revizyon projesi tamamlandığında hem çocuklarımızın hem de mahalle sakinlerimizin hoşça vakit geçirecekleri bir alan olacak. Aynı zamanda burada yapacağımız ek hizmet binasında kadın spor merkezi, çocuklarımız için jimnastik salonu ve gençlerimiz için de bir karate salonu yer alçak. Mevcutta bulunan çok amaçlı salonumuzu da elden geçirerek basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek donanımlı bir salona çeviriyoruz. Yine bu alanda Spor Bakanlığımızın katkısıyla yaptığımız portatif yüzme havuzuyla birlikte bu yazdan itibaren çocuklarımızın hem yüzme öğrenebilecekleri hem de hoşça vakit geçirecekleri ilave bir alanı da bünyemize katmış olacağız. 2022 yılının Nisan ayında Mimar Sinan, Güllük ve Siteler mahallelerimize hizmet edecek bu spor kompleksimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor
Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Şener Şen Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:08:13. #1.14#

title