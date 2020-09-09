Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor
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Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Mimarsinan Spor Kompleksi'ni yenilemeye hazırlanıyor.

Mimarsinan Spor Kompleksi yenileniyor
09.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:13

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Mimarsinan Spor Kompleksi'ni yenilemeye hazırlanıyor.

Amatör spor branşlarıyla sağlıklı nesillerin ve yıldız adaylarının yetişmesine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, sporu hayatının bir parçası yaparak sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlara tanıdığı imkanlarla ilçe sakinlerine destek oluyor. Spor tesislerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla kaliteyi artıran Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Spor Kompleksi'nde yapacağı revizyon projesiyle hem daha geniş hizmet olanakları sunacak, hem de park ve yeşil alanıyla vatandaşlara sosyal alanda buluşma imkanı tanıyacak. Bin 407 metrekare inşaat alanı olan yenileme projesi kapsamında tesiste,kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, vitamin büfesi, soyunma odaları, antrenör odası, idari ofis, karete salonu, cimnastik salonu ve kafe oluşturulacak. Proje tamamlandığında her yaştan Yıldırımlıya hizmet verecek tesiste oluşturulacak park ve yeşil alanda bölge sakinleri buluşarak aileleriyle zaman geçirme imkanı bulacak.

Yıldırım'da vatandaşlara hizmet verdikleri sosyal tesislerin fiziki imkanlarını geliştirerek kaliteli hizmet sunduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'a değer katmak için yaptığımız çalışmalarla ilçemize yeni parklar, yeşil alanlar, spor tesisleri, kapalı pazar yerleri gibi sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Bunun yanında belediyemiz bünyesindeki hizmet birimlerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirerek daha kaliteli ve nitelikli fiziki imkanlara sahip tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mimarsinan Spor Kompleksimizde detaylı bir revizyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin mevcut imkanlarını yenileyerek, kompleksimize kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, soyunma odaları, antrenör odası, karate salonu, cimnastik salonu kazandıracağız. Bunun yanında hemşehrilerimizin sosyalleşmesi ve aileleri ile zaman geçirmeleri için park ve yeşil alanın yanında kafe ve vitamin büfesi oluşturacağız. İlçemizin değerine değer katmak ve hemşehrilerimizin mutluluğunu artırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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