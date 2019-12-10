Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de değerlendirilecek

10.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:02

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin evsel katı atıkları Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesisleri tarafından toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılacak.



Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yapılan anlaşma ile atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesislerimiz ile hem atıkları toplayıp ekonomiye kazandırıyoruz, hem de hammadde girişi sağlayarak doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile yapılan protokol ile bundan böyle bu sanayi bölgesinin evsel atıklarını biz toplayacağız. Tesislerimiz de ayrıştırarak tekrar hammadde olarak kullanımını sağlayacağız. Böylece çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacağız." dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince atıkların toplanarak ayrıştırılmasının referans gösterildiğini ve birçok belediye yetkilileri ve üniversitenin ilgili bölümlerince incelendiğini ve gezildiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA