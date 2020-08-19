Mimarsinan Mahallesi'ne yeni cami için protokol imzalandı
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Mimarsinan Mahallesi'ne yeni cami için protokol imzalandı

Melikgazi Belediyesi hayırsever Kahraman Çelebi ile Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ne cami ve kuran kursu yapımı için protokol imzaladı.

Mimarsinan Mahallesi'ne yeni cami için protokol imzalandı
19.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:34

Melikgazi Belediyesi hayırsever Kahraman Çelebi ile Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ne cami ve kuran kursu yapımı için protokol imzaladı.

Melikgazi Belediyesi'nin hayırseverlerin desteği ile birçok projeyi seri bir şekilde hayata geçirdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak hayırseverlerimizle birlikte ortak birçok projeyi yapmaya devam ediyoruz. Sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapıyoruz. Arsası, mimari, statik ve tesisat projesi belediyemize ait olmak üzere hayırseverlerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Melikgazi'mize yeni hizmetler ve yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay meclis üyelerimizle Meclis'te aldığımız oybirliği kararı ile Hayırseverimiz Kahraman Çelebi Abimizin arzu etmiş olduğu Mimarsinan Şirintepe'de belediyemizin arsasına güzel bir cami ve kuran kursu yapacağız. Hayırseverimizin 1 milyon 300 bin TL katkısıyla ve bir bu kadarda belediyemizin desteği ile bu güzel hayrı faaliyete geçireceğiz. Kahraman Abi de camilerde ve minarelerde inşaat ustalığı yapmış biri. Şimdi de nasip olmuş artık kendisi bir cami yaptırmak istemiş. Rabbim hayırlı, uğurlu etsin, bu güzel hayrını kabul etsin inşallah. En kısa zamanda projeyi hazırlayıp caminin temellerini atacağız. Aynı zamanda Kahraman Abi ile bizi tanıştıran ve bu hayra vesile olan Melikgazi İlçe Başkanımız Gökhan Ülke Bey'e teşekkür ederim." dedi.

Hayırsever Kahraman Çelebi ise, "Ben yıllardır babamdan öğrendiğim inşaat ustalığı mesleği ile cami ve minare inşaatlarında çalıştım. Türkiye'de ve yurt dışında çalıştım. Paramı biriktirince de cami yaptırmak istedim. Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın sayesinde de muradımıza erecek bu güzel hayrımızı hayata geçireceğiz inşallah. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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