Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır
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Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır

Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 bin metrekare alanda, vatandaşların ve esnafların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kurban pazarını ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi alana konforlu ulaşım için asfalt çalışmasına başladı.

100 bin metrekare alanda, vatandaşların ve esnafların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kurban pazarını ilçeye kazandıran Melikgazi Belediyesi alana konforlu ulaşım için asfalt çalışmasına başladı.

2.5 kilometrelik yolda çalışmaların başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarsinan bölgesinde yeni yaptığımız kurban pazarı alanında yapılan yol çalışmasını yerinde inceliyoruz. Vatandaşımızın konforu ve nitelikli hizmet alması için Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Mimarsinan bölgesindeki kurban pazarı alanımızda çalışmalar devam ediyor. Burada 100 bin metrekare alanda büyük bir kurban pazarı hazırlandı. Buradaki kurban pazarında satış yapacak esnafımız da yerlerini yerleşiyor. Alana tam 3500 ton asfalt seriyoruz. Giriş ile ilgili yönlendirme levhalarımızda takılacak. Kurban Bayramı için sizleri buraya bekliyoruz. Burada kurban kesimleri yapılacak yerleri de hazırlanıyor. Tüm esnafımızın büyükbaş ve küçükbaş hayvanı rahatlıkla satması için burada güzel bir yer yer yapmış olduk. Kurban pazarı sabit olarak bundan sonra burada devam edecek. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır
Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır
Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır
Mimarsinan Kurban Pazarı alt ve üst yapı ile Kurban Bayramı'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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