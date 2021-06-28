Mimarsinan'daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı
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Mimarsinan'daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı

Mimarsinan'daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazili vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yapabilmesi için yeni bir kurban pazarı yeri yapan Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan pazar yerinde hummalı çalışmalara devam ediyor.

Melikgazili vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yapabilmesi için yeni bir kurban pazarı yeri yapan Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan pazar yerinde hummalı çalışmalara devam ediyor.

Pazar esnafının pazarda yer alması için başvurular bugün başladı. Serkent Kurban Pazarı'nı Mimarsinan bölgesine taşıdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bilindiği üzere yıllardır Serkent Mahallesinde kurulan kurban pazarı kullanılmaktaydı. Ancak oranın çevresi tamamen yapılaştığı için kokudan, sinek ve yoğun trafikten dolayı vatandaşlarımız mağdur oluyordu. O mağduriyeti önlemek üzere çevresinde yerleşim olmayan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanı başında olan bu bölgeye taşıdık. Hem Malatya yolundan ulaşımı çok rahat olacak hem Talas bölgesinde viyadükten geçerek ulaşım çok rahat sağlanacak. 100 bin metrekarelik alanda yeni bir pazar yeri kuruyoruz. Dolayısı ile bu bölge artık bizim bundan sonra uzun süre kullanacağımız, hayvan kesimini yapacağımız kurban pazar yerimiz. Bu alanda hummalı bir çalışma devam ediyor. Burayı sürekli kullanacağımız için artık mescidi, tuvaleti, zabıta noktası, veteriner noktası ve kesim noktalarımız olacak. Şimdi bu hale geldi, kayalar kırıldı zemin oluşturuluyor. İnşallah Kurban Bayramı'na yetişecek ve burası çok güzel temiz bir alan olacak. Hem havadar hem de ulaşımı çok rahat. Vatandaşlarımızın çok memnun olacağı güzel bir hizmet yapıyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah Kurban Bayramı'na hep birlikte buradayız" dedi.

Başkan Palancıoğlu, pazarda yer almak isteyen esnafa başvuruların bugün başladığını söyledi. - KAYSERİ

Mimarsinan'daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı
Mimarsinan'daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı
Mimarsinan'daki yeni kurban pazarı için başvurular başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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