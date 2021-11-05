Mimarsinan Bulvarı'ndaki kanalizasyon sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesinde Mimarsinan Bulvarı ile 3206. Sokağın kesiştiği noktadaki ana kanalizasyon hattında meydana gelen arızaya müdahale etti. Sorunun giderilmesiyle durumdan olumsuz etkilenen vatandaşların sıkıntısı giderildi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesinde Mimarsinan Bulvarı ile 3206. Sokağın kesiştiği noktada 400'lük ana kanalizasyon hattında tadilat çalışması gerçekleştirdi. Bölgede bulunan ana kanalizasyon hattında meydana gelen arıza, ekiplerin yaklaşık 10 saat çalışması sonucunda 5 buçuk metre kazı yapılarak giderildi. Sonrasında yolda oluşan göçük de onarılırken durumdan olumsuz etkilenen mahalle sakinlerinin de sıkıntısına son verildi. Yapılan çalışmalar sırasında trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrardan trafiğe açıldı. - MANİSA