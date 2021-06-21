Mimarsinan'a kurulacak yeni kurban pazarının hazırlıkları devam ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serkent Mahallesi'nden taşınarak Mimarsinan Mahallesi'ne yeni kurulacak olan kurban pazar yeri için Zabıta Müdürlüğü ile toplantı yaparak çalışmaları değerlendirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serkent Mahallesi'nden taşınarak Mimarsinan Mahallesi'ne yeni kurulacak olan kurban pazar yeri için Zabıta Müdürlüğü ile toplantı yaparak çalışmaları değerlendirdi.

Zabıtanın gerekli denetim ve çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yeni haftanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni haftaya Zabıta Müdürlüğümüz ile toplantı yaparak başladık. Yapılacak çalışmaları değerlendiriyoruz. Melikgazi'de kurban pazarı olarak Serken'te bir büyük bir hayvan pazarımız vardı. Oradaki yapılaşmadan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için o pazar yerini Mimarsinan Mahallesi'ndeki atölyemizin bulunduğu bölgeye taşıyoruz. Dolayısıyla hummalı yoğun bir çalışma ile orayı Kurban Bayramı'na hazırlıyoruz. Az bir zaman kaldı. Önümüzdeki ay inşallah temmuz ayında Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Bu kapsamda iki farklı alanda düzenleyeceğimiz kurban pazarının hazırlıkları devam ediyor. Tabi buradaki denetimler önemli. Zabıtamız her alanda direnci ile ilgili olumsuzluklarla, kaçak yapı ile ilgili her türlü çalışmayı yapıyor, denetliyor. 600 bin nüfuslu bir il büyüklüğündeki ilçede yapılacak çalışmalar oldukça fazla. Bundan dolayı mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak Kurban Bayramı'na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şimdiden Allah herkesin kurban ibadetini kabul etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı