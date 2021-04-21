Mimarlık öğrencilerinden hayata dokunan uluslararası proje

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, British Academy tarafından finanse edilen "Türkiye'de Refah, Barınma ve Altyapı/WHIT" isimli uluslararası araştırma projesine dahil oldu.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, British Academy tarafından finanse edilen "Türkiye'de Refah, Barınma ve Altyapı/WHIT" isimli uluslararası araştırma projesine dahil oldu.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü ve İngiltere Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü (IDS) iş birliği ile yürütülen "Türkiye'de Refah, Barınma ve Altyapı/WHIT" isimli projede, Suriyeli göçmenlerin ve düşük gelirli Türk vatandaşlarının barınma/konut gibi mekansal koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında Yaşar Üniversitesi ve İsveç Umeå Üniversitesi mimarlık öğrencileri bir araya geldi. Yürütücülüğünü Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Brighton Üniversitesi'nden Robert Mull, Umeå Üniversitesi'nden Amalia Katopodis ve Sangram Shirke'ın yaptığı çevrim içi ortamda gerçekleştirilen dersle, Basmane ve Torbalı'da ikamet eden Suriyeli göçmenlerin ve düşük gelirli Türk vatandaşların mekansal koşullarının iyileştirilmesi amaçlandı.

Uluslararası ekip, gerçek hayatlara temas ederek dönem boyunca mimari dokunuşlarla yaşam alanlarını iyileştirecek projeler üretmek için çalıştı.

Öğrencilerin yaptığı tasarımlar, proje paydaşlarından Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneğinde (TIAFI) sergilendi. Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Meltem Gürel, "Ders, öğrencilerimize şehrimizdeki Suriyeli göçmenler ve düşük gelirli Türk vatandaşlarının mekansal sorunlarını mercek altına alarak, yaşamlarında küçük de olsa bir fark yaratma imkanı sundu. Ayrıca, öğrencilerimiz için uluslararası bir takımın parçası olarak bilgilenme, iş birliği yapma ve katkıda bulunmak için eşsiz bir fırsat sağladı. Kent yaşamında dezavantajlı konumda bulunan bu iki grubun yaşam alanlarına dair deneyimlerini araştırmak ve barınma ihtiyacı hususunda yaşadıkları sıkıntıları anlamak ve de ihtiyaçlar doğrultusunda mimari çözümler üretmek öncelikli amaç oldu. İki dönemlik bir çalışmayı kapsayan dersin sonuç ürünleri aynı zamanda 2021 Venedik Bienali'nde de sergilenecek" dedi.

Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Doç. Dr. Ayselin Yıldız da, barınma modellerine alternatif öneriler sunacak proje ile ilgili, "Projenin sadece Suriyeliler değil, İzmir'in sosyo-ekonomik olarak düşük gelirli bölgelerinde yaşayan herkese yönelik barınma ve altyapıya ilişkin yenilikçi çözüm önerileri sunacak olmasını oldukça önemsiyorum. İhtiyaç analizini belirlemek için muhtarlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar Covid-19 önlemleri kapsamında birçok paydaş ile görüşerek saha çalışmamıza devam ediyoruz. Göç, kalkınma ve barınmaya ilişkin sosyal bilimciler, mühendisler, mimarlar ve gönüllüleri bir araya getiren bu disiplinler arası projede, yerinden edilmiş kişiler için barınma modellerine ilişkin yeni alternatif öneriler geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İzmir'de göçmenlere ve dar gelirli vatandaşlara yönelik faaliyet gösteren TIAFI'nin kurucusu Anne O'Rorke ise dersle ilgili düşüncelerini, "Öğrenciler projelerine müthiş bir isteklilik, enerji ile başladı. Bu bize, TIAFI ve destek verdiğimiz göçmenler adına daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Buradaki sergide de tasarladıkları mekanları görme fırsatını bulduk" diyerek aktardı.

Projeye dahil olan, yüksek lisans öğrencileri ise kentte yaşayan göçmenlerin sorunlarını irdeleyen, konuyla ilgili aktörleri tanıdıkları, onlarla birlikte çözüm önerileri ürettikleri, uluslararası paydaşlarla çalışma imkanı buldukları çok verimli bir süreç olduğunu söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı