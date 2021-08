Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Örnek, uluslararası alanda peyzaj mimarlığının saygın topluluklarından biri olarak görülen Peyzaj Mimarlığı Eğitimciler Konseyi'nin (CELA) 8. Bölge yöneticiliğine seçildi.

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Örnek, uluslararası alanda peyzaj mimarlığı mesleğinin saygın topluluklarından biri olarak görülen Peyzaj Mimarlığı Eğitimciler Konseyi'nin "CELA" (The Council of Educators in Landscape Architecture) 8. Bölge yöneticiliğine seçildi.

İngiltere, Çin, Güney Kore ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 ülkeyi kapsayan topluluğun 8. Bölge yöneticiliğine seçilen akademisyenimiz üç yıl süreyle bu görevi yürütecek.

Öğretim üyemizi kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

CELA (The Council of Educators in Landscape Architecture) hakkında

CELA, Peyzaj Mimarlığı Eğitimciler Konseyi, 1920'den bu yana peyzaj mimarlığında mesleki eğitimin içeriği ve kalitesiyle ilgilenmektedir. Peyzaj mimarlarının küresel uygulamalara hazırlanmasına ilgi duyan 120'den fazla kurum ve kişiden oluşuyor. CELA'nın 11 bölgesi öncelikle Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa ve Pasifik Kıyılarını kapsar; ancak erişimi dünya çapındadır. Dünyanın birçok yerinden CELA ailesine mensup bireysel ve kurumsal üyeler yer alıyor. Birçoğu da kurumlarında idari görevlerde bulunuyor. CELA, bu alanlardaki başarıları olağanüstü yüksek seviyelerde performans gösteren öğretim üyelerine verilen yıllık ödüllerle tanır ve kutlar. CELA, hakemli yayını Landscape Journal aracılığıyla meslekte yürütülen en kaliteli araştırmaları yayımlamaktadır.

Landscape Journal yayınlarına erişmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre