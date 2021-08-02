Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Örnek, uluslararası alanda peyzaj mimarlığının saygın topluluklarından biri olarak görülen Peyzaj Mimarlığı Eğitimciler Konseyi'nin (CELA) 8. Bölge yöneticiliğine seçildi.

Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Örnek, uluslararası alanda peyzaj mimarlığı mesleğinin saygın topluluklarından biri olarak görülen Peyzaj Mimarlığı Eğitimciler Konseyi'nin "CELA" (The Council of Educators in Landscape Architecture) 8. Bölge yöneticiliğine seçildi.

İngiltere, Çin, Güney Kore ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 ülkeyi kapsayan topluluğun 8. Bölge yöneticiliğine seçilen akademisyenimiz üç yıl süreyle bu görevi yürütecek.

Öğretim üyemizi kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.

CELA (The Council of Educators in Landscape Architecture) hakkında

CELA, Peyzaj Mimarlığı Eğitimciler Konseyi, 1920'den bu yana peyzaj mimarlığında mesleki eğitimin içeriği ve kalitesiyle ilgilenmektedir. Peyzaj mimarlarının küresel uygulamalara hazırlanmasına ilgi duyan 120'den fazla kurum ve kişiden oluşuyor. CELA'nın 11 bölgesi öncelikle Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa ve Pasifik Kıyılarını kapsar; ancak erişimi dünya çapındadır. Dünyanın birçok yerinden CELA ailesine mensup bireysel ve kurumsal üyeler yer alıyor. Birçoğu da kurumlarında idari görevlerde bulunuyor. CELA, bu alanlardaki başarıları olağanüstü yüksek seviyelerde performans gösteren öğretim üyelerine verilen yıllık ödüllerle tanır ve kutlar. CELA, hakemli yayını Landscape Journal aracılığıyla meslekte yürütülen en kaliteli araştırmaları yayımlamaktadır.

Landscape Journal yayınlarına erişmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyemiz Muhammed Ali Örnek, CELA 8. Bölge Yöneticiliğine Seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:33:25. #1.14#

title