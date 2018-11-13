Dekanın 10 Kasım'daki 'Atatürk' Paylaşımına Soruşturma Açıldı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş'ın 10 Kasım'da Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti. Aslantaş Atatürk ile ilgili paylaşımında, "Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi" dedi. Dekan Vekili hakkında ERÜ Rektörlüğü idari soruşturma başlattı.

"ALLAH'IN AHKAMINI ECNEBİ KANUNLARIYLA DEĞİŞTİRDİ"

Sosyal medyadan Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde paylaşım yapan ERÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş, "Kıyamete kadar onu ve yaptıklarını bu milletin unutmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O, 'Çağdaş uygarlık düzeyine' erişmek için neler yapmadı ki. Türk'ün 1000 küsur yıl boyunca ilmi, edebi, tarihi, iktisadi, idari, hukuki, fikri, harsi, medeni vs. bütün faaliyetlerini kayıt altına aldığı alfabeyi, ecnebi alfabesiyle değiştirdi. Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi. Daha neler yaptı neler. Şimdi sen bir Türk evladı ol da, onu ve yaptıklarını unut unutabilirsen. Mümkün mü? Ne unuturuz, ne de unutturulmasına müsaade ederiz" açıklamasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Mustafa Çalış, sosyal medyada yer alan paylaşımla ilgili olarak Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma açtıklarını söyledi.