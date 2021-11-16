Mimarlık Bölümünün Düzenlemiş Olduğu "İdeal Kıyı Kenti ve Kent-Kıyı İlişkisi" Konulu Seminer Gerçekleştirmiştir

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünün 04. 11. 2021 tarihinde düzenlemiş olduğu etkinlikte; Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan konuşmacımız Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç, "İdeal Kıyı Kenti ve Kent-Kıyı İlişkisi" konulu sunumunu yapmıştır.

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