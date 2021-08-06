Mimarlık Bölümünün Düzenlediği "Kampüste Yaz Buluşmaları / Suluboya ve Kil Atölyeleri" Etkinliği Kartal Kampüs Bahçesinde Gerçekleştirildi.
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Mimarlık Bölümünün Düzenlediği "Kampüste Yaz Buluşmaları / Suluboya ve Kil Atölyeleri" Etkinliği Kartal Kampüs Bahçesinde Gerçekleştirildi.

Mimarlık Bölümünün Düzenlediği 'Kampüste Yaz Buluşmaları / Suluboya ve Kil Atölyeleri' Etkinliği Kartal Kampüs Bahçesinde Gerçekleştirildi.
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Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünün Kartal kampüsü bahçesinde ders dışı etkinlik kapsamında düzenlemiş olduğu 'Kampüste Yaz Buluşmaları - Suluboya & Kil Atölyesi' etkinliği 04. 08. 2021 çarşamba günü 13: 00-17: 30 saatleri arasında Öğr. Gör. Gökay Savaş ve Öğr. Gör.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünün Kartal kampüsü bahçesinde ders dışı etkinlik kapsamında düzenlemiş olduğu 'Kampüste Yaz Buluşmaları - Suluboya & Kil Atölyesi' etkinliği 04. 08. 2021 çarşamba günü 13: 00-17: 30 saatleri arasında Öğr. Gör. Gökay Savaş ve Öğr. Gör. Özlem Öğüt hocalarımızın yürütücülüğünde, öğrencilerimiz, mezunlarımız, üniversitemizi ziyarete gelen konuklarımızın ve öğretim elemanlarımızın katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Öğr. Gör. Gökay Savaş hocamız kilin malzeme özellikleri, kile nasıl şekil verilmesi ve nasıl muhafaza edilmesi; Öğr. Gör. Özlem Öğüt hocamız ise boyanın özellikleri, fırçaların nasıl kullanılması gerektiği ve boyamanın nasıl ve hangi yöntemlerle yapılması gerektiği konularında bilgiler de vermişlerdir.

Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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