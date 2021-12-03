Mimarlık Bölümümüz 11. Mimarlık ve Kurultayı'nda Temsil Edildi

ESKİŞEHİR (Habermetre) - İlki 2001 yılında gerçekleştirilen, mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenleriyle tartışmaya açmayı hedefleyen, TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı toplantılarının on birincisi, "Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim/ Dayanışma" teması çerçevesinde 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Kurultaya Mimarlık Bölümümüzü temsilen Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir katılmış, 2020-21 Bahar Dönemi mezunlarımızdan Esra Yalçın ve Sevde Nur Şahin'in projeleri, Türkiye'deki tüm Mimarlık Bölümlerinin katılımına açık olan "Diploma Projeleri Sergisi"nde yer almıştır.

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