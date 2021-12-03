Mimarlık Bölümümüz 11. Mimarlık ve Kurultayı'nda Temsil Edildi
İlki 2001 yılında gerçekleştirilen, mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenleriyle tartışmaya açmayı hedefleyen, TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı toplantılarının on birincisi, "Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim / Dayanışma" teması çerçevesinde...
ESKİŞEHİR (Habermetre) - İlki 2001 yılında gerçekleştirilen, mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenleriyle tartışmaya açmayı hedefleyen, TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı toplantılarının on birincisi, "Mimarlık Eğitiminde ve Pratiğinde Değişim/ Dayanışma" teması çerçevesinde 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Kurultaya Mimarlık Bölümümüzü temsilen Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir katılmış, 2020-21 Bahar Dönemi mezunlarımızdan Esra Yalçın ve Sevde Nur Şahin'in projeleri, Türkiye'deki tüm Mimarlık Bölümlerinin katılımına açık olan "Diploma Projeleri Sergisi"nde yer almıştır.
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