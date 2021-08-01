MİMARLIK BÖLÜMÜ Y A Z B U L U Ş M A L A R I ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR…
Mimarlık öğrencilerimizi ve mezunlarımızı 4 Ağustos, Çarşamba günü, saat 13: 00'de Kartal kampüse, bahçeye bekliyoruz.
Mimarlık öğrencilerimizi ve mezunlarımızı 4 Ağustos, Çarşamba günü, saat 13: 00'de Kartal kampüse, bahçeye bekliyoruz…
Katılmak istediğiniz Atölyeyi seçip, kararınızı mimarlik. gedik@gmail. com adresine göndermeyi unutmayınız.
Sınırlı sayıda kişi kabul edileceği için kayıt yaptırılması gereklidir.
Katılım Sertifikası verilecektir.
Suluboya Atölyesi/ Tema: Ç A Ğ R I Ş I M L A R
Atölye yürütücüsü Mimar Özlem Öğüt
Kil Atölyesi/ Tema: K A V U Ş M A
Atölye yürütücüsü Mimar Gökay Savaş
Önemli Not: Etkinlik sırasında lütfen pandemi şartlarına uygun hareket etmeyi unutmayınız. maske-mesafe-hijyen
Kaynak: Habermetre