MİMARLIK BÖLÜMÜ Y A Z B U L U Ş M A L A R I ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR…
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MİMARLIK BÖLÜMÜ Y A Z B U L U Ş M A L A R I ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR…

MİMARLIK BÖLÜMÜ Y A Z B U L U Ş M A L A R I ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR…
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Mimarlık öğrencilerimizi ve mezunlarımızı 4 Ağustos, Çarşamba günü, saat 13: 00'de Kartal kampüse, bahçeye bekliyoruz.

Mimarlık öğrencilerimizi ve mezunlarımızı 4 Ağustos, Çarşamba günü, saat 13: 00'de Kartal kampüse, bahçeye bekliyoruz…

Katılmak istediğiniz Atölyeyi seçip, kararınızı mimarlik. gedik@gmail. com adresine göndermeyi unutmayınız.

Sınırlı sayıda kişi kabul edileceği için kayıt yaptırılması gereklidir.

Katılım Sertifikası verilecektir.

Suluboya Atölyesi/ Tema: Ç A Ğ R I Ş I M L A R

Atölye yürütücüsü Mimar Özlem Öğüt

Kil Atölyesi/ Tema: K A V U Ş M A

Atölye yürütücüsü Mimar Gökay Savaş

Önemli Not: Etkinlik sırasında lütfen pandemi şartlarına uygun hareket etmeyi unutmayınız. maske-mesafe-hijyen

Kaynak: Habermetre

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