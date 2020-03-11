Mimarlarda Dünya Kadınlar günü kutlaması…
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mimarlarda Dünya Kadınlar günü kutlaması… - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Bursa, Güncel

Mimarlarda Dünya Kadınlar günü kutlaması…

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

11.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:44
Mimarlarda Dünya Kadınlar günü kutlaması…

Dünyada insan hakları temelinde kadınlarla ilgili siyasi ve sosyal bilincin geliştirilmesine, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekilen ve ülkemizde de 1921 yılından itibaren kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi de üyeleriyle birlikte kutladı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Müzik Kulubü'nün dinletiyse başlayan gecede, katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Sanat Mahal dansçılarının vals gösterileriyle renklenen gecede, Özel Sinem Bale Kursu öğrencilerinin "Kadına Şiddete Hayır" temalı bale gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede Sarah Govran'ın yönetmenliğini yaptığı ve 1912 yılında, İngiltere'deki kadın hakları mücadelesini anlatan Suffragate (Diren!) filminin gösterimi yapıldı. Etkinlik boyunca kadınlara karanfil de dağıtıldı.

"Mücadeleci olmaya devam etmeliyiz"

Gecede bir konuşma bir yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, programa katılan konuklara teşekkürlerini sundu. Şimşek, "Kadın üyelerin ağırlıklı olduğu bir meslek örgütü olarak; kadınların her noktada, her şekilde var olması gerektiğini savunuyoruz. Kadınlar günü, kadınların mücadelesi ve direnişiyle başlayarak, tarihe kazınan bir gün. Bu anlamda, kadınlar olarak, hayatın her alanında mücadeleci olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Bakanlık uyardı: İhbar edin Haber
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Bakanlık uyardı: İhbar edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Muhterem Nur Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Emre Kılınç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Rusya Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Mimarlarda Dünya Kadınlar günü kutlaması… - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:08:59. #1.15#