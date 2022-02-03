Mimarlar Odası yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve yönetimini kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 16. dönem şube seçimlerinde yeni göreve seçilen Başkan Murtaza Er ve yönetimi, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Geçmişimizi ve kültürümüzü asla göz ardı etmeyiz. O anlayış içerisinde de o kültürün güzelliklerini önümüzdeki dönemlere, sürece taşımaya çalışırız. İnşallah birbirinize sahip çıkın, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleri olarak sizlere her zaman sahip çıkarız" dedi.

Genç mimarlara, 'sağduyulu, gözleri pırıl pırıl, gerçekten özgüven içerisinde olan canlarımızsınız' diyerek seslenen Başkan Büyükkılıç, "Benim kanaatim başkasının projelerini kötüleyerek değil, kendi projelerinizin güzelliklerini ön plana çıkararak ayaklarınız üzerinde durun. Öneri getirirsen, senin önerin de kabul görürse seni bir başkası sahiplenir" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yeni yönetimi tebrik ederek, yapılacak çalışmalarda başarılar diledi. TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ise Başkan Büyükkılıç'a "Destekleriniz bizim için çok önemli" diyerek, bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu. - KAYSERİ