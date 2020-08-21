Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nden "bilirkişi" açıklaması Mimarlar Odası Samsun Şubesi, "Çarşamba Ovası'na inşa edilmesi planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili bilirkişi heyeti atandığı" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi, "Çarşamba Ovası'na inşa edilmesi planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili bilirkişi heyeti atandığı" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan röportajda, "Mahkemeye bilirkişi heyetinin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli bilim insanlarından oluşturulması doğrultusunda talepte bulunduk. Bu talebimiz doğrultusunda mahkeme Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bilirkişi heyeti atadı. Şu anda davamız devam ediyor ve bilirkişi sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Haberde yer alan "Mahkeme heyetinden bu yönde talepte bulunulduğu" kısmının doğru olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Odamızın kente ve çevreye karşı sürdürdüğü mücadelelerde açtığı diğer davalarda yapılan bilirkişi atamaları sebebi ile yaşanan bilgi karışıklığından dolayı sehven 'bilirkişi heyeti atandı' ifadesi kullanılmıştır."

Kaynak: AA