Mimarlar Odası'ndan belediyelere işbirliği çağrısı

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Mimarlar Odası olarak yaşam çevrelerinin sağlıklı, daha güvenli hale getirilmesini ve kentsel yapı stokunun iyileştirilmesinin en önemli hedefleri olarak gördüklerini belirterek, belediyelere iş birliği çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Mimarlar Odası olarak yaşam çevrelerinin sağlıklı, daha güvenli hale getirilmesini ve kentsel yapı stokunun iyileştirilmesinin en önemli hedefleri olarak gördüklerini belirterek, belediyelere iş birliği çağrısında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in, Mimarlar Odası Malatya Şubesi'ni ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yunus Emre Fidanel, Güder'in ziyareti paydaşların bir araya gelmesi adına çok anlamlı olduğunu söyledi. Ziyaretin Malatya'nın problemlerinin görüşülmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi için tüm paydaşların aynı masa etrafında toplanabilmesi adına atılmış olumlu bir adım olduğunu ifade eden Fidanel, "Mimarlar Odası, yaşam çevrelerinin sağlıklı ve daha güvenli hale getirilmesini ve kentsel yapı stokunun iyileştirilmesini en önemli hedef olarak görmektedir. Bu kapsamda bilimsel çözümler üretmek ve şehrimizi daha ileri taşımak için tüm gayretimiz ve tecrübemizle belediyelerimize destek vermeye hazırız. Battalgazi ilçemizde önceki dönemlerden süregelen bazı problemleri biliyoruz. Yapısal yatırımların Yeşilyurt ilçemize kaydığını görüyoruz. Bu durumun sebeplerini tespit etmek adına paydaşlarımız olan müteahhitlerle acilen bir araya gelerek çözüm üretilmesi gerektiğini sayın başkan Güder'e ilettik. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün tıkanmaması adına belediyelerin müteahhitlere rakip olmaması gerektiğini, belediyelerimizin konut yapımı değil, şehrimizde dönüştürülmesi gereken yapıların yüzde 70'inin Battalgazi Belediyesi sınırlarında olduğunu göz önünde bulundurarak kentsel dönüşüm programlarının hızlandırılması ve bu alanlara yatırım yapılması gerektiğini vurguladık" dedi.

Fidanel, Mimarlar Odası olarak sorumluluklarının bilincinde ve üstlerine düşen tüm görevleri de yerine getirmeye haz olduklarını da dile getirerek, "Bu bağlamda tüm belediyelerimizin odamızla el ele iş birliği içerisinde çalışmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı