Mimarlar Odası'ndan 4 farklı ulusal yarışma
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Mimarlar Odası'ndan 4 farklı ulusal yarışma

13.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:41
Mimarlar Odası'ndan 4 farklı ulusal yarışma

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 4 farklı ulusal yarışma düzenlendi.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 4 farklı ulusal yarışma düzenlendi.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Yarışmalar, nitelikli fiziksel çevreler oluşturmamıza katkı sağlayan, rekabet ortamı oluşturan, akılcı, uygulanabilir ve ekonomik çözümlerin elde edilmesine araç olan bir süreçtir. Ayrıca meslek adına yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, ortak üretim mekanizmalarının çalıştırılabilmesine de fırsat vermektedir" ifadesinde bulunuldu.

Yarışma ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

"Tüm bu yarışma bilinci çerçevesinde "Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu" olarak mimarlık mesleğinin uygulama alanlarında yarışmaların yaygınlaştırılması ve mimarlık hizmetlerini elde etmenin başlıca yollarından biri haline gelmesi için bir yıl içerisinde, dört farklı ulusal yarışma düzenlemiş bulunmaktayız. Kamu ve özel sektör işbirliği ile düzenlediğimiz yarışmalar ile mimarlık ortamına, mesleki gelişime ve kent kültürüne katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bilim ve tekniği kamu hizmetine sunmakla yükümlü olan TMMOB'ye bağlı bir meslek odası olarak yarışmalar organize eden idarelerle ortak akılla hareket etmenin kamu yararı adına önemli bir adım olduğunu düşünmekteyiz.

Tüm bu sebeplerden dolayı kamu ve özel sektörle işbirliği içinde yeni yarışma süreçlerinde meslektaşlarımız için çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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