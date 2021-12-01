Mimarlar Odası Konya Şubesi Yönetimiyle Mimarlık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

KONYA (Habermetre) - Mimarlar Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Armağan Güleç Korumaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Övet ile Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Becerik ve Erhan Öncan, Vali Vahdettin Özkan'a oda faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Vali Özkan: " Mimarlık, şehircilik ve yaşam kalitesinin artırılması için kamu otoritelerinin geliştirdiği normların uygulanmasında Mimarlar Odası; çok önemli bir meslek kuruluşudur.

Kentlerimizin inşası ve çevre konusunda gelecek nesilleri birinci derecede etkileyen bir sektörün temsilcisi olan mimarlarımız; mesleki dayanışma, ilkelerin belirlenmesi ve kurduğu koordinasyon ile şehre katkı sunmaktadır. Konyamızda hem merkezi hem de mahalli idari birimlerinin düzenli çevre ve şehirleşmeye yönelik yüksek bir bilincin olduğunu biliyoruz. Çevreye ve insanlığa duyarlı şehirlerin inşası, işletimi ve gelecek nesillere uzanması açısından mimariye gönül vermiş insanlarımız ile hedef birliği içerisinde hareket edeceğiz.

Odamızın; Mimari alanında ürettiği fikir ve yönlendirmeler ile karar mekanizmalarını doğru yönlendirdiğine olan inancımızla Konyamızda bu dayanışmayı artarak devam ettireceğiz ve teşekkür ediyoruz. " dedi.

Misafirleri ile bir süre görüşen Vali Özkan, Başkan Korumaz ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet