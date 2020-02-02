Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde seçim yarışı başladı (2)
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Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde seçim yarışı başladı (2)

MİMARLAR ODASI'NIN YENİ YÖNETİMİ MAVİ LİSTEDETürk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yeni yönetim seçimleri sonlandı.

02.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:37
Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde seçim yarışı başladı (2)

MİMARLAR ODASI'NIN YENİ YÖNETİMİ MAVİ LİSTEDE

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Mimarlar Odası Şubesi'nin yeni yönetim seçimleri sonlandı. 'Birlikte' ve 'Çağdaş Demokrat Mimarlar' olmak üzere kırmızı ve mavi liste olarak başlatılan seçimlerde, üyeler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 6 bin üyeden bin 218'inin oy kullandığı seçimi, İlker Kahraman başkanlığındaki 'Birlikte' grubu olarak bilinen mavi liste kazandı.

Hande NAYMAN/İZMİR,


Kaynak: DHA
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