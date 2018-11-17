Mimarisi Nedeniyle Kiliseye Benzetilen ve 2 Yıl Önce İnşaatı Duran Caminin Yapımına Tekrar Başlandı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yapımına 2006 yılında başlanan Molla Halil Camisi, mimarisi nedeniyle kiliseye benzetilirken cami inşaatı yaklaşık 2 yıl önce durmasının ardından geçtiğimiz günlerde tekrar başladı.

Caminin kaba inşaatı tamamlandıktan sonra kilise görüntüsünde olduğu gerekçesiyle bağışlar kesildiği iddia edilirken, cami 10 yıldan fazladır bir türlü bitirilemiyor.

"YÜZDE 90'LIK BÖLÜMÜ AYNI OLACAK"

Konuyla ilgili konuşan Karşıyaka Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Bayburt, caminin maddi imkansızlıklar yüzünden bitirilemediğini belirtirken caminin kiliseye benzediği sözlerine katılmadıklarını söyledi. Cami inşaatının kaldığı yerden devam ettiğini ve yüzde 90'lık bölümünün aynı olacağını kaydeden Bayburt, caminin uzun yıllar inşa halinde olduğundan bu tür benzetmelerin yapıldığını söyledi.

Dernek Başkanı Bayburt, "Bir yıldan fazla bir zamandır dernek başkanlığı görevini sürdürüyorum. Cami inşaatının durma nedeni maddi imkansızlık. Cami inşaatı başlayalı yaklaşık 13 yıl oldu, inşaatın durması ise 2-3 yıl önce oldu" dedi.

"KİLİSEYE BENZEDİĞİ SÖZLERİNE KATILMIYORUZ"

Caminin kilisiye benzetildiği yöndeki sözlere katılmadıklarını kaydeden Bayburt, inşaat zamanında bitirilseydi bu tür dedikoduların olmayacağını söyledi. İnşaatın karkas halinde olduğundan böyle bir dedikodunun çıktığını belirten Bayburt "Kiliseye benzediği yönündeki söylemlerine kesinlikle katılmıyoruz. Bu benzetmenin nedeni, cami inşaatı 10 yıldan fazla sürdüğünden yani karkas aşamasında durmasından dolayı bu tür dedikodulara neden oldu. Biz kutsal toprakları gezdik, Mekke, Medine, Kudüs'te bu tür mimari örnekler çok var. Eğer inşaat zamanında bitirilseydi hiçbir şekilde böyle çirkin dedikodular olmazdı" diye konuştu.

"DAHA NASIL GÜZEL OLABİLİR DİYE SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ"

Cami inşaatı projesinde büyük bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve projeye sadık kalacaklarını kaydeden Bayburt, "Yüzde 90 aynısı olacak. Mimar arkadaşlarımızla 'Nasıl daha güzel olabilir?' diye sık sık görüşüyoruz, istişarelerimiz sürüyor. Büyük bir ihtimalle aynı görüntü olacak. Bittiği zaman güzel olacak. Bize minareler hakkında ciddi manada yoğun bir tepki gelmedi. Diyanet İşleri'nden olsun, şehrin ileri gelenlerinden olsun bu konuda bize olumsuz bir şey gelmedi. Biz şu anda inşaatımıza yavaş yavaş yeniden başladık inşallah güzel olacak. Vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu. -