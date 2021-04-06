Mimari yapısıyla dikkati çeken Antalya'daki "ters ev" Kovid-19 önlemleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle turistleri ağırlayan Ters Ev Aksiyon Parkı, ziyaretçilerine verdiği tavanda yürüyormuş hissiyle farklı bir tecrübe yaşatıyor.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle turistleri ağırlayan Ters Ev Aksiyon Parkı, ziyaretçilerine verdiği tavanda yürüyormuş hissiyle farklı bir tecrübe yaşatıyor.

Girişimci Kaan Karahan tarafından 2015'te Muratpaşa ilçesindeki Kundu Turizm Bölgesi'nde kurulan Ters Ev Aksiyon Parkı, Kovid-19 döneminde Antalya Havalimanı yakınındaki Altıntaş Mahallesi'ne taşındı.

"Bilardo odası" ve "şark odası" gibi yenilikler de eklenen ters ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak adreslerinden olan ters evde, bütün eşyalar alışılmışın dışında tavanda duruyor.

Tedbirler büyük bir titizlikle uygulanıyor

İşletmeci Karahan, AA muhabirine, ziyaretçilerin tedbirler kapsamında ateşini ölçtüklerini, sosyal mesafelerine dikkat ettiklerini söyledi.

Sürekli pencereleri açarak hava akımı sağladıklarını anlatan Karahan, "Ters eve aynı anda 60 ziyaretçi girebiliyor. Biz bu sayıyı Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20'ye düşürdük. Her ziyaretçilerden sonra evi dezenfekte ediyoruz. Ters evin en önemli ve farklı özelliği yüzde 8'lik bir eğimi bulunuyor. İnsana tavanda nasıl yürünür sorusunun cevabını ve hissini veriyor." ifadesini kullandı.

Karahan turistlerin ters evi görünce çok şaşırdığını belirtti.

Ziyaretçilerden Beyza Kaçar ise ters evi çok beğendiğini, bunun kendileri için farklı bir ziyaret olduğunu dile getirdi.

Eve ilk girdiğinde başının döndüğünü aktaran Kaçar, "Çok farklı bir deneyim oldu. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca arkadaşlarım da şaşırdı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin