Mimari Taş Oymacılığı Programı Hibe Almaya Hak Kazandı

26.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:39

Erasmus + KA 202 Mesleki Strateji ortaklık programı çerçevesinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Erciyes Üniversitesi ile Emre Taş Madencilik A.Ş ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Mimari Taş Oymacılığı Projesi, 181 bin 91 Euroluk bütçesi ile hibe aldı.



Programın tanıtım toplantısı Olgunlaştırma Enstitüsü'nde yapıldı. Toplantıda proje hakkında bilgiler veren yetkililer; "2019 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus + Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti kapsamında sunularak 'Mimari Taş Oymacılığı Programı' Architectural Stone Carving Programme (ARSCAP) desteklenmeye değer bulunmuştur. ARSCAP projesi başvuruda 233 proje arasından 181 bin 91 Euroluk bütçesi ile hibe almıştır. Ayrıca başarılı bulunan 35 adet proje teklifi içerisinde MEB'e bağlı 4 orta öğretim kurumundan birisidir ve Kayseri Milli Eğitim bünyesinde 2019 yılında aynı başlıkta hibe almaya değer gören tek projedir. Projemiz; 03.11.2019 tarihinde başlayıp 02-11-2021 tarihinde sona erecek olan 24 aylık süre içerisinde 4 farklı Avrupa ülkesinden 6 ayrı kurumdan oluşan uluslararası bir konsorsiyum ile gerçekleştirilecektir. Projenin amacı; günümüz koşullarına bakıldığında Türkiye'de köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen Mimari Taş Oymacılığı eğitimi sınırlı eğitim kurumlarında verilmektedir. Mevcut müfredatın günümüzün sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olduğu anlaşılması, bununla beraber teknik materyaller, fiziksel alanlar ve deneyimli akademisyenlerin eksikliği programın yetersiz olmasının bir başka nedenidir. Projemiz Anadolu ve dünya kültürel mirasının tarihi dokularını atölye çalışmalarına dönüştürebilen ve sektördeki mimari taş oymacılığı ustasını Avrupa düzeyinde eğiten kalifiye ve profesyonel mesleki eğitim öğretmenlerinin, usta öğreticilerinin ve taşçıların sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda amacımız Mimari Taş Oymacılığı eğitimi için yeni ve güncellenmiş bir müfredat ve eğitim materyali tasarlayarak eğitimciler, olgunlaşma enstitüleri, meslek yüksek okulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, maden ve taş işçiliği sektörü ile bu sektörde kendilerini geliştirmek isteyen ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda daha yetkin olmak isteyen bireylere ulaşmaktır" dedi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, "Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen böyle bir projenin kabul olması bizi çok mutlu etmiştir. Hele hele taş oymacılığı ile ilgili eğitim verilecek bu projede gelmiş geçmiş en büyük mimar olan Mimar Sinan'ın memleketinde bunun yapılması bizim için ayrı bir gururdur. Erciyes Üniversitesi olarak biz hep şunu söylüyoruz; 'biz kampüste üniversite değil sahada üniversite olacağız' diye. Bu proje de bunlardan bir tanesi. Özellikle yurtdışı, yurtiçi paydaşların olduğu, Erciyes Üniversitemizin de içerisinde olduğu ortak proje inşallah daha nice projelerin öncüsü olacağına inanıyorum. Hep birlikte daha fazla proje başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de; "Olgunlaşma Enstitüsü bizim gözbebeği kuruluşlarımız. Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü de geçmişi geleceğe taşıma noktasında çok önemli görev ifa ediyor. Ülkemizde biraz ihmal edilmiş ama aslında Osmanlı ve Selçuklu'dan gelenlerin yaşatılması, günlük hayatta kullanılabilmesi üzerine gerçekten çok muhteşem bir proje. Projeyi hazırlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu projenin sadece uygulanabilirliği aynı zamanda geleceğe de taşınması üzerine bir yapı kurulmuş. Erciyes Üniversitemiz de şehrimizin gözbebeği. Rektörümüzle sürekli işbirliği halindeyiz. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah sonuçlarını da hep beraber görürüz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA