Mimardan Şantaj ve Tehditle 15 Bin Lira Almaya 1 Tutuklama

Samsun'da mimardan tehdit ve şantaj yoluyla 15 bin lira para gasp edilmesi olayıyla ilgili 2'si kadın 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.'den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. (22) ve Y.K. (31) adlı kadınlarla A.A.K.(22) ve S.Ç.'yi (40) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.K. ve Y.K. adlı kadınlar ile A.A.K. adlı genç mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA