Mimar ve mühendise sor
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Mimar ve mühendise sor

Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlerin yapacakları meslek seçimleri ve üniversite tercihlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Mimar ve mühendise sor
08.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:01

Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlerin yapacakları meslek seçimleri ve üniversite tercihlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen "1 Mimar ve Mühendise Sor" programıyla Başkan Oktay Yılmaz'ın da üyesi olduğu Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi'ni gençlerle buluşturdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası yapacakları tercihle geleceklerini şekillendirecek gençlere, üniversitelerin mimarlık bölümü ve makine, inşaat, harita, elektrik, bilgisayar ile çevre mühendisliği bölümleri hakkında bilgiler verildi. Günümüzün ve geleceğin vazgeçilmez meslekleri arasında yer alan mimarlık ve mühendislik konularında öğrencilere ve ailelere önemli tavsiyelerde bulunan Mimar ve Mühendisler Grubu üyeleri, "1 Mimar ve 1 Mühendise Sor" konulu interaktif program süresince öğrencilerden ve ailelerinden gelen soruları da cevapladı.

Elektrik Mühendisi ve Telekomünikasyon Uzmanı Ali Yılmaz, mühendislik gruplarının çalışma alanlarının farklı olduğunu, mühendis olan bir kişinin fabrika da, serbest alanlarda ve bunu gibi daha birçok alanda kendilerini istihdam edebileceklerini vurgulayarak, imza yetkisi olan mühendisliklerin ise çalışma alanlarında çok daha faydalı olacağını gençlere tavsiye etti. Bursa'da mühendis odalarına kayıtlı en fazla mühendisin Makine Mühendisleri olduğunu belirten Mustafa Arslan da, "Yaklaşık 9 bine yakın odalara kayıtlı makine mühendisi arkadaşımız var. Tahminen de yine odaya kayıtlı olmayan 2 ile 3 bin arası da makine mühendisi vardır diye düşünüyorum. Bursa özelinde makine mühendisliği sektöründe iş bulma imkanı çok daha kolay olur. Temel mühendislik birimi olduğu için imza yetkisi çok değerli bir mühendisliktir. Her türlü çalışma alanında diplomanızı rahat rahat kullanabilirsiniz. Üniversiteler gençlerin düşünmeyi ve bilgi erişimini öğreneceği yerler. Aynı zamanda sosyal çalışmalarla ve arkadaşlıklarla çevre edinilecek yerler olacaktır. Benim tavsiyem de ilgi alanınıza giren köklü üniversiteleri tercih etmenizden yanadır. Benim üniversite adayı arkadaşlarımıza tavsiyem Sakıp Sabancı'nın dediği gibi, her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bilin. Bir konu üzerinde uzmanlaşmanın çok revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Hangi mühendisliği okuduğunuz önemli ama konuya ne kadar vakıf olduğunuz daha önemli" dedi.

Bilgisayar mühendisliğinin iş sahası çok geniş olan bir mühendislik olduğunu dile getiren Bilal Taş ise, "Bilgisayar Mühendisliği'ni tercih edecek arkadaşlarımız öncelikle bilgisayarı sonrasında da teknolojiyi ve değişimi sevmeli. Açık zihinli olup dünyayı anlayabilmeli. Buna ayak uydurabileceklerini düşünüyorlarsa tercihlerini bu mühendislikten yana kullansınlar. Yoksa bilgisayarda oyun oynayarak vakit geçirmek bu meslekte başarı kriteri değil" diye konuştu.

İnsana dair yatırımlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere destek vermek adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay, "Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl eğitimlerine uzaktan devam eden, zorlu ve stresli bir dönem yaşayan genç kardeşlerimizin yine tercih stresini aşabilmeleri amacıyla Yıldırım Belediyesi olarak birçok program düzenliyoruz. Kendilerine en uygun meslek ve üniversite tercihi noktasında hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceğine yön verecek gençlere yardımcı olmak için gereken tüm desteği de sağlamaya gayret edeceğiz.Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız yatırımların hepsi insana dair, insan odaklı yatırımlar. Bu doğrultuda ülkemizi kalkındıracak evlatlarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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