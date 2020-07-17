Mimar Sinan vefatının 432'nci yılında anıldı Tüm zamanların en büyük mimarı olarak gösterilen Mimar Sinan, ölümünün 432'nci yılında "kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Camisi'nde anıldı.

Tüm zamanların en büyük mimarı olarak gösterilen Mimar Sinan, ölümünün 432'nci yılında "kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Camisi'nde anıldı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mimarlık tarihinde önemli bir yeri olan ve iz bırakan eserleriyle birçok mimara ilham kaynağı olan Mimar Sinan'ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla Süleymaniye Camisi'nin avlusunda anma etkinliği düzenlendi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Narin ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Mimar Sinan Türbesi'nde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kayıtlara göre 17 Temmuz'da vefat eden Mimar Sinan'ın, bu topraklarda sayısız eserinin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA