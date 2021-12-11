Mimar Sinan Üstgeçidinde tadilat çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (Habermetre) - D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan, şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üstgeçidinde kaplama sökümü, mekanik çelik temizliği ve temizliği yapılan yerlerde astar boya yapımı çalışmaları devam ediyor.

KUMLAMA VE ASTAR BOYA İMALATINA BAŞLANDI

Yaya geçişini engellememek için kaplamalar kısım kısım sökülüyor. Üstgeçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda söküm çalışmaları yapılıyor. 2009 yılında yapılan Mimar Sinan Üstgeçidinde elektrik hatları da söküldü. Ahşap kaplamanın sökümünün ardından üstgeçide asfalt kaplama yapılacak. Mimar Sinan Üst geçidinde kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi ile yapısal bozukluklar giderilmiş olacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU ÖZELLİKTE BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı kapsamında, D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılıyor. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

SIRADA ADNAN MENDERES VE TURGUT ÖZAL KÖPRÜLERİ VAR

Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya üstgeçitlerinde de kademe kademe bakım ve onarım çalışmalarına Mimar Sinan Köprüsünde yapılan çalışmalar ilerledikçe başlanacak. Kocaeli genelinde üstgeçitlerde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılacak kumlama, boyama gibi işlemlerle giderilecek.

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