Mimar Sinan Üst Geçidi Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Merkez Efendi ve Hafsa Sultan Mahallelerini birbirine bağlayan yolda başlattığı yaya üst geçidi yapım çalışmaları tamamlandı ve düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açıldı. Yolun yaya trafiği açısından tehlikeli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Söz verdik yaptık. Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi Manisalı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Merkez Efendi Mahallesi ile Hafsa Sultan mahallesini birbirine bağlayan Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Yunusemre Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Hüseyin Köroğlu, mahalle muhtarları, iş adamları ve vatandaşlar da katıldı. Okunan duaların ardından Başkan Ergün protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

"Haydi Kadınlar Manisa'ya" projesi kapsamında Salihli, Turgutlu, Akhisar ve Kula'dan gelen kadınlar da açılışta Başkan Ergün'e yoğun ilgi gösterdi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra, üst geçitte incelemelerde bulunan Başkan Ergün, "burası bir sürat yolu. Dolayısıyla yaya trafiği açısından tehlike arz eden bir yoldu. Herhangi üzücü bir olaya mahal vermemek ve vatandaşlarımızın güvenle karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak adına üst geçit yapma sözü vermiştik ve yaptık. Modern bir üst geçidi Manisa'ya kazandırdığımız için mutluyum. Vatandaşlarımız artık güvenli bir şekilde ulaşım sağlayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansınlar" dedi. Üst geçidi kullanmaya başlayan vatandaşlar da Başkan Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA