Mimar Sinan Üniversitesi, Eyüpsultan'da alan çalışması yapacak
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Mimar Sinan Üniversitesi, Eyüpsultan'da alan çalışması yapacak

26.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:18
Mimar Sinan Üniversitesi, Eyüpsultan'da alan çalışması yapacak

Eyüpsultan Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek alan çalışması ile ilgili ortak bir projeye imza attı.

Eyüpsultan Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek alan çalışması ile ilgili ortak bir projeye imza attı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek olan alan çalışması ile bölgesel, kentsel, tarihi, doğal, mekansal, sosyal, ekonomik, sektörel, teknik vb. analizler yapılarak; analiz-sentezlerin yer aldığı raporlar hazırlanacak. Ayrıca üst ve alt ölçeklerde farklılaşan tematik planlama çalışmalarıyla üretilen bilimsel ve teknik önerilerin yazılı ve görsel materyaller oluşturularak, söz konusu çalışmalar Eyüpsultan Belediyesi ile paylaşılacak.

Bir akademik yıl boyunca devam edecek eğitim amaçlı çalışmalarla ilçenin kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanırken, Eyüpsultan Alan Çalışması sonrasında ise konferans, sempozyum, panel, çalıştay, katılım toplantıları, sergi vb. etkinliklerde ortak çalışmalara imza atılacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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