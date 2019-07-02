Mimar Sinan Parkı yeni yüzüne kavuşuyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının devam ettiği Mimar Sinan Kültür Parkı'na yeni malzemelerin montajı yapılmaya devam ediyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni yüzüyle Adıyamanlılara hizmet vermeye başlayacak olan parka kapalı piknik masası montajı yapan ekipler, projede yer alan diğer malzemelerinde yavaş yavaş monte edilmeye başlayacağını söyledi.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan yetkililer, Mimar Sinan Kültür Parkı içerisindeki çalışmalar kapsamında yeniliklerin devam edeceğini dile getirerek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Mimar Sinan Kültür Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç beyin talimatlarıyla çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA