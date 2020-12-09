Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor
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Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

09.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:09
Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kış aylarında etkili olan yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan mahallelerden birisi olan Mimar Sinan Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kış aylarında etkili olan yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan mahallelerden birisi olan Mimar Sinan Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Aşırı yağışlardan dolayı problem yaşanan 1. Çevreyolunun Mimar Sinan Mahallesi kısmındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, 600'lük yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor
Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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